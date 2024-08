Campos Neto diz que próximas leituras de inflação devem ser mais baixas

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira que a inflação acumulada em 12 meses no Brasil voltou a mostrar números mais altos, mas que a autarquia espera que as próximas leituras sejam mais baixas.

Durante o evento Barclays Day, promovido pelo Banco Barclays em São Paulo, Campos Neto também reforçou que o BC não quis se comprometer com nenhuma indicação para os próximos encontros do Comitê de Política Monetária (Copom) e disse que os dirigentes da autarquia vão "observar os dados" para decidir os próximos passos da política monetária.

(Reportagem de Fabrício de Castro)