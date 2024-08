Dólar fecha dia em queda sob influência do exterior e marca segunda semana de baixa

Às 17h27, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,23%, a 5,4775 reais na venda.

A redução do temor de uma recessão iminente nos Estados Unidos, após a divulgação de dados fortes sobre a economia norte-americana na véspera, favoreceu novamente a baixa do dólar ante as demais divisas nesta sexta-feira.

No início do dia a moeda norte-americana caía ante uma cesta de divisas fortes e em relação a boa parte das demais moedas, incluindo o real. Às 10h04, o dólar à vista marcou a cotação mínima de 5,4371 reais (-0,86%).

Além da influência vinda do exterior, a queda do dólar era favorecida pela alta das taxas curtas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), que precificavam probabilidade ainda maior de o Banco Central subir em setembro a Selic, hoje em 10,50% ao ano.

A perspectiva de uma Selic mais alta vem sendo sustentada por discursos de autoridades do Banco Central. Na semana passada o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que toda a diretoria da instituição está disposta a fazer o que for necessário para perseguir a meta de inflação, de 3%. Na última segunda-feira, Galípolo afirmou que uma possível alta da Selic “está na mesa” do Copom.

Nesta sexta-feira foi a vez de o presidente do BC, Roberto Campos Neto, reforçar que a instituição busca cumprir a meta e que subirá a Selic “se necessário”.