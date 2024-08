Eztec diz que não negocia, nem pretende realizar fusão com construtora Adolpho Lindenberg

"A companhia esclarece a seus acionistas e ao mercado em geral que, ao contrário do indicado na notícia, não há negociação ou intenção de realizar combinação de negócios (fusão) com a Construtora Adolpho Lindenberg", afirmou a Eztec no documento.

A empresa acrescentou que os termos da relação entre as companhias incluem o desenvolvimento conjunto de empreendimentos imobiliários e a cessão à Eztec de bônus de subscrição de emissão da Adolpho Lindenberg.