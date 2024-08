IGP-10 acelera para 0,72% e fica acima do esperado em agosto, mostra FGV

"O reajuste dos combustíveis autorizado pela Petrobras em 09/07 foi integralmente refletido no IGP-10, impactando tanto o IPA quanto o IPC, com a gasolina emergindo como a principal influência em ambos os índices", disse André Braz, economista do FGV IBRE.

No início de julho, a Petrobras anunciou a elevação em cerca de 7% do preço médio de venda da gasolina às distribuidoras, no primeiro ajuste no combustível fóssil em oito meses.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, teve alta de 0,84% em agosto, depois de subir 0,49% no mês anterior.

No IPA, o subgrupo de combustíveis para o consumo registrou alta de 6,56% na base mensal em agosto, após subir 0,73% em julho.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% do índice geral, registrou alta de 0,33% no mês, depois de subir 0,24% em julho.

No IPC, houve alta em cinco das oito classes que compõem o índice: Transportes (0,28% para 1,52%), Educação, Leitura e Recreação (0,67% para 1,88%), Habitação (0,14% para 0,31%), Despesas Diversas (0,95% para 1,34%) e Comunicação (0,08% para 0,30%).