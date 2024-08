Índice STOXX 600 tem melhor semana em 3 meses com expectativa sobre juros nos EUA

Por Pranav Kashyap e Shubham Batra

(Reuters) - As ações europeias encerraram a semana com ganhos saudáveis, conforme o sentimento otimista de demanda por risco prevaleceu globalmente após uma série de dados dos Estados Unidos, mas o foco agora se volta para o tão aguardado discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole, na próxima semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,31%, a 511,45 pontos, ainda oscilando em torno do maior nível em duas semanas e registrando sua melhor semana desde 6 de maio. Na semana, o índice subiu 2,4%.