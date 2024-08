Minério de ferro deve encerrar semana com perda após piora do cenário para demanda

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram pela quinta sessão consecutiva nesta sexta-feira e caminham para uma segunda semana de perdas, com o sentimento de baixa prevalecendo depois que os preços do aço mais fracos do que o esperado na China prejudicaram a perspectiva de demanda do minério.

O contrato de minério de ferro mais negociado de janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou o pregão diurno com queda de 0,99%, a 697 iuanes (97,16 dólares) a tonelada.