Petróleo cai 2% com temores sobre demanda da China

Na semana passada, o petróleo Brent fechou a 79,66 dólares o barril e o WTI fechou a 76,84 dólares.

Na quinta-feira, dados da China mostraram que sua economia perdeu força em julho, com os preços de imóveis novos caindo no ritmo mais rápido em nove anos, a produção industrial desacelerando e o desemprego aumentando.

Isso alimentou preocupações sobre uma queda na demanda do maior importador de petróleo, onde as refinarias cortaram drasticamente as taxas de processamento de petróleo no mês passado devido à fraca demanda por combustível.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo cortou na segunda-feira sua previsão para o crescimento da demanda por petróleo deste ano, citando fraqueza na China. A Agência Internacional de Energia, sediada em Paris, também citou fraca demanda na China quando cortou suas previsões para 2025 na terça-feira.

"Foi uma semana volátil nos mercados de petróleo: por um lado, havia temores de interrupções no fornecimento devido a uma guerra mais ampla no Oriente Médio, mas, por outro, a desaceleração do crescimento na China forçou revisões nas previsões de demanda", disse Andrew Lipow, presidente da consultoria de energia Lipow Oil Associates.

Os futuros do petróleo subiram no início da semana, enquanto os operadores se preparavam para a retaliação do Irã contra Israel pelo assassinato de um líder do Hamas em Teerã no mês passado. Mas parte desse risco foi precificado porque o Irã ainda não atacou, escreveram analistas do Commerzbank Research nesta sexta-feira.