PF indicia ex-ministro de Bolsonaro e ex-chefe da PRF por impedirem deslocamento de eleitores em 2022

Segundo uma das fontes da PF, a dupla e outras quatro pessoas foram indiciadas pelo crime de violência política. O ato prevê punição para quem restringe, impede ou dificulta, "com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional".

A pena do crime, segundo a legislação, é de três a seis anos de prisão e multa, além da pena correspondente à violência.

A defesa de Torres disse à Reuters que não vai se manifestar até ter acesso à decisão da Polícia Federal.

A defesa de Silvinei Vasques disse à Reuters que o indiciamento não causa preocupação.

"O art. 359-P do Código Penal não se enquadra ao caso do Silvinei. Há atipicidade manifesta (o fato atribuído não se encaixa na norma)", argumentou Eduardo Nostrani Simão, advogado do ex-diretor-geral da PRF.

No segundo turno do pleito em 2022, órgãos de fiscalização de trânsito do então governo Bolsonaro promoveram blitzes e operações em rodovias de Estados do Nordeste -- reduto tradicionalmente de apoio a Lula -- em uma iniciativa que poderia impedir eleitores da região de votar.