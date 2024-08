Ações europeias avançam com impulso de setor automotivo e ata do Fed em foco

O setor automobilístico liderou os ganhos setoriais com um avanço de 1,4%, em alta pelo sétimo dia consecutivo, enquanto o setor de recursos básicos subiu 0,9%.

Sem dados importantes provenientes da Europa na quarta-feira, o foco foi a ata do Fed, prevista para as 15h00 (horário de Brasília), que deveria reforçar uma postura mais branda do banco central norte-americano.

Enquanto isso, o Departamento do Trabalho dos EUA informou que os empregadores norte-americanos criaram muito menos empregos do que o originalmente divulgado no ano até março, ressaltando as preocupações crescentes sobre a saúde do mercado de trabalho.

"Um mercado de trabalho em deterioração permitirá que o Fed destaque os dois lados do mandato duplo e os investidores devem esperar que o Fed prepare os mercados para um corte na reunião de setembro", disse Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial.

Investidores também estavam agindo com cautela antes do simpósio de Jackson Hole, em Wyoming, na sexta-feira, onde todas as atenções estarão voltadas para o discurso do chair do Fed, Jerome Powell.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,12%, a 8.283,43 pontos.