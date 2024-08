Associações pedem à Anatel manutenção de conceito de prestadoras de pequeno porte

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - Um grupo de associações representante de pequenas prestadoras de serviços de banda larga encaminharam nesta quarta-feira um parecer à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) defendendo a manutenção do conceito de PPPs dentro da revisão do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC).

Atualmente, são consideradas PPPs as prestadoras com participação de mercado nacional inferior a 5%, que estão sujeitas a regras diferenciadas em relação às com poder de mercado significativo (PMS) e grandes operadoras como Claro, Telefônica e TIM.