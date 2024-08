Ata da reunião de julho do Fed deve mostrar profundidade de debate sobre corte de juros nos EUA

O Comitê Federal de Mercado Aberto, que define a política monetária do banco central dos Estados Unidos, encerrou a reunião de julho deixando sua taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50%, onde está há mais de um ano, mas as autoridades concordaram com várias mudanças importantes em sua declaração que abriram a porta para um corte na reunião do próximo mês.

Essa expectativa foi ainda mais solidificada pelos comentários do chair do Fed, Jerome Powell, em sua coletiva de imprensa após a reunião, quando ele disse: "Se virmos a inflação caindo... mais ou menos em linha com as expectativas, o crescimento continuar razoavelmente forte e o mercado de trabalho continuar consistente com as condições atuais, então acho que um corte na taxa poderia estar na mesa na reunião de setembro".

Dois dias após a reunião, o Departamento de Trabalho dos EUA divulgou números que mostraram uma forte desaceleração na criação de empregos em julho, com a taxa de desemprego subindo para uma máxima pós-pandemia de 4,3%.

Além de desencadear um surto de volatilidade no mercado financeiro que refletiu brevemente uma pequena chance de o Fed se apressar em cortar os juros antes de sua próxima reunião, a indicação de abrandamento do mercado de trabalho fez com que várias autoridades do próprio Fed indicassem que estariam prontas para considerar cortes de juros em setembro.

"O balanço de riscos mudou, portanto, o debate sobre a possibilidade de cortar os juros em setembro é apropriado", disse o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, em uma entrevista ao The Wall Street Journal.

Antes disso, Kashkari vinha enfatizando a importância de garantir que a inflação retornasse à meta de 2% do Fed, mesmo que isso significasse manter os juros em seu nível atual até perto do final deste ano.