Brasil vai restringir entrada de imigrantes sem visto após PF apontar país como rota de acesso aos EUA

Segundo a pasta, esses passageiros que, porventura, permanecerem na área de trânsito internacional do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ou em outros aeroportos com conexões internacionais, caso não possuam visto de entrada em território brasileiro, não poderão permanecer no país.

O secretário Nacional de Justiça, Jean Uema, disse à Reuters que o instituto do refúgio não pode ser usado de uma forma fraudulenta, ao destacar que o governo brasileiro não está editando nenhuma nova norma, mas sim usando a possibilidade de inadmitir pessoas em uma situação bem específica: de passageiros em trânsito no Brasil, que descem na área de trânsito internacional e não seguem para outro país seguro.

"Acreditamos que, em duas ou três semanas, vamos interromper essa rota", disse ele à Reuters.

O Ministério da Justiça e a área responsável por Migração na PF identificaram uma recente explosão no número de viajantes de países asiáticos que, em vez de seguir viagem tendo como destino final outras nações latinoamericanas, aproveitam a escala ou a conexão no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para permanecer no Brasil e pedir refúgio, segundo relatórios dos órgãos e uma alta fonte da PF que atua no caso.

As investigações apontam que os pedidos de refúgio no país têm como alegação perseguições e ameaças em seus países de origem, o que em tese é previsto em lei. Contudo, o objetivo é ter livre trânsito no Brasil e poder seguir viagem pela via terrestre.

"Eles pedem refúgio como um seguro: se forem pegos na fronteira dos EUA, voltam para o Brasil, e não para seu país de origem", disse à Reuters uma a fonte da PF, citando que isso encareceria demais uma nova tentativa de entrar naquele país.