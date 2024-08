China abre investigação sobre importações de produtos lácteos da UE

A revisão atraiu a repreensão do Ministério do Comércio da China, que, em resposta, prometeu tomar todas as medidas necessárias para proteger as empresas chinesas.

A investigação antissubsídios sobre laticínios anunciada pelo Ministério do Comércio da China nesta quarta-feira se concentrará em vários tipos de queijos, leites e cremes.

A investigação foi motivada por uma reclamação apresentada pela Associação de Laticínios da China e pela Associação da Indústria de Laticínios da China em 29 de julho, em nome do setor de laticínios nacional, informou o ministério.

A China examinará 20 esquemas de subsídios de todo o bloco de 27 países, especificamente os da Áustria, Bélgica, Croácia, República Tcheca, Finlândia, Itália, Irlanda e Romênia, informou o país em comunicado.

Dos países listados, a Irlanda é de longe o maior exportador de produtos lácteos para a China, tendo vendido 461 milhões de dólares em mercadorias para a nação asiática no ano passado.

A UE foi a segunda maior fonte de produtos lácteos da China, com pelo menos 36% do valor total das importações em 2023, atrás apenas da Nova Zelândia, de acordo com dados alfandegários chineses.