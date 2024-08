Dólar oscila pouco em meio à cautela global antes de dados dos EUA e ata do Fed

"O que os investidores querem mesmo observar nesse documento é qual a discussão feita entre os integrantes sobre a conjuntura econômica, quais são os critérios necessários para se iniciar um processo de corte de juros", completou.

O grande evento da semana, no entanto, ainda é o discurso do chair do Fed, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole na sexta-feira, onde se espera que ele dê indicações mais firmes sobre qual deve ser o movimento do banco central em sua próxima reunião.

Com isso, o dólar pouco oscilava ante moedas emergentes, operando próximo da estabilidade frente ao peso colombiano e o peso chileno e com alta ligeira contra o peso mexicano.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- tinha variação positiva de 0,03%, a 101,410.

No cenário nacional, uma agenda macroeconômica esvaziada fazia os investidores voltarem suas atenções para o exterior.

A curva de juros brasileira tinha poucas alterações nesta manhã, mas ainda indicava uma Selic mais alta ao fim deste ano, à medida que membros do Banco Central têm dito que um aumento de juros estará sobre a mesa no próximo encontro do Copom, em setembro.