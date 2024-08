Em discussão na Justiça, ressarcimento a geradores renováveis pesaria na conta de luz

Em nota à Reuters, a Aneel ressaltou que "os valores referentes às compensações financeiras são da ordem de centenas de milhões de reais, e que a inclusão disso nos encargos setoriais obrigaria os consumidores industriais, comerciais e residenciais a arcarem com esse custo adicional em suas contas de energia elétrica".

"Nossas contas mostram que o impacto (ao consumidor) é pífio diante da gravidade para o setor eólico e solar", disse Carlos Dornellas, diretor técnico da Absolar.

Na discussão judicial, as entidades apontam que os valores de ressarcimento calculados pela própria Aneel de 2021 a 2023, de 91,3 milhões, é muito inferior aos quase 20 bilhões de reais pagos de ESS pelos consumidores, para outras finalidades, nesse mesmo período, incluindo mais de 2 bilhões para importação de energia.

Elbia Gannoum, presidente da ABEEólica, defendeu que os custos com os cortes de geração não devem ser alocados no gerador, já que não estão relacionados ao desempenho dos empreendimentos, mas são custos do sistema, e por isso devem ser pagos pelos usuários.

Ela ressaltou ainda que essa tese está baseada na lei de 2004, que reestruturou o setor elétrico, e que os efeitos de cobrar dos consumidores via ESS são menos prejudiciais do que levar a uma deterioração dos negócios dos geradores, que passariam a cobrar mais pela energia no futuro.

(Por Letícia Fucuchima)