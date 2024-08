EUA criaram bem menos empregos no ano até março de 2024 do que o divulgado anteriormente

(Reuters) - Os empregadores norte-americanos criaram muito menos empregos do que o originalmente divulgado no ano até março, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira, ponde em evidência as preocupações crescentes do Federal Reserve sobre o estado do mercado de trabalho, enquanto se prepara para começar a cortar os juros em setembro.

A estimativa para o total de empregos criados no período de abril de 2023 a março de 2024 foi reduzida em 818.000.

O número nitidamente mais baixo é a primeira de duas revisões anuais de "referência" realizadas pelo departamento, conforme ele coleta dados mais precisos disponibilizados apenas nos meses seguinte à publicação do seu relatório mensal.