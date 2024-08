Governador do Tocantins é alvo da PF em investigação sobre distribuição de cestas básicas durante pandemia, dizem fontes

O esquema consistiria, conforme a PF, na contratação de grupos de empresas previamente selecionadas para o fornecimento de cestas básicas, as quais receberiam a totalidade do valor contratado, porém entregariam apenas parte do quantitativo acordado.

Em nota, a Secretaria Estadual de Comunicação de Tocantins disse que o governo estadual colabora com a PF no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. "É do interesse do governo do Estado que tais fatos sejam devidamente esclarecidos", acrescentou.

(Reportagem de Ricardo Brito e Rodrigo Viga Gaier)