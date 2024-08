Ibovespa renova máximas e flerta com 137 mil pontos ajudado por Vale

- VALE ON avançou 1,92%, em sessão positiva para o setor de mineração e siderurgia, acompanhando os futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechou as negociações diurnas em alta de 4,58%.

- PETROBRAS PN recuou 0,6%, acompanhando a piora dos preços do petróleo no exterior, onde o Brent fechou negociado em queda de 1,49%.

- CVC BRASIL ON disparou 12,75%, tendo como pano de fundo comunicado da empresa relatando que fundos de investimento sob a gestão da WNT passaram a deter 26.333.100 ações ordinárias de emissão da operadora de turismo, o equivalente a 5,01% do capital social da companhia.

- PETZ ON valorizou-se 7,07%, ainda embalada pela reprecificação dos papéis após fechar o acordo para combinações de suas operações com as da rival Cobasi. Desde o anúncio, a alta já alcança cerca de 49%.

- ASSAÍ ON recuou 3,42%, no segundo dia de queda seguido, refletindo ajustes após acumular até a última segunda-feira um ganho de 9% em agosto. CARREFOUR BRASIL ON acompanhou o movimento e fechou em baixa de 2,03%, com a alta contabilizada no mês até a segunda-feira alcançando quase 5%.

- PAGBANK, que é negociada em Nova York, desabou 14,53% após divulgação do balanço do segundo trimestre, bem como revisão de previsões para 2024, reflexo de realização de lucros e com analistas enxergando alguma piora na qualidade dos números. O BDR do papel na B3 caiu 14,38%.