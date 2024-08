Ibovespa renova máxima e orbita 137 mil pontos com apoio de Vale

DESTAQUES

- VALE ON avançava 2,1%, em sessão positiva para o setor de mineração e siderurgia, acompanhando os futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechou as negociações diurnas em alta de 4,58%.

- PETROBRAS PN subia 0,6%, favorecida pelo sinal positivo dos preços do petróleo no exterior, com o Brent negociado em alta de 0,53%.

- PETZ ON valorizava-se 4,78%, ainda embalada pela reprecificação dos papéis após fechar o acordo para combinações de suas operações com as da rival Cobasi. Desde o anúncio, a alta já alcança cerca de 46%.

- CVC BRASIL ON saltava 12,25%, com a queda do dólar apoiando a retomada o viés de alta após fechar em baixa de 4,7% na véspera. No setor de viagens do Ibovespa, AZUL PN tinha acréscimo de 2,47%.

- LOJAS RENNER ON recuava 1,77%, refletindo movimentos de realização de lucros, uma vez que até a véspera o papel acumulava em agosto uma alta de quase 28%. Na contramão, C&A BRASIL ON, que não está no Ibovespa, subia 4,36%, com a alta no mês até a terça-feira em cerca de 14%.