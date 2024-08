Presidente da Stellantis visitará EUA para reversão de queda de resultados

Embora Tavares normalmente visite as operações na América do Norte a cada quatro ou seis semanas, de acordo com a fonte e uma segunda pessoa, uma delas acrescentou que a visita do presidente-executivo nesta semana, durante suas férias de verão, tem objetivo de enviar um sinal claro.

"Ele quer deixar claro que está tratando do assunto pessoalmente", disse a fonte. "As operações norte-americanas estão basicamente financiando o restante do grupo."

Tavares, que descreveu os resultados do primeiro semestre da Stellantis como "humildes", disse que os negócios da montadora franco-italiana na América do Norte sofreram com uma combinação de altos estoques de veículos, problemas de fabricação e falta de "sofisticação" na forma como abordou o mercado local. Como resultado, as ações da Stellantis caíram quase 50% em relação às máximas de março.

Um porta-voz da Stellantis não quis comentar.

Durante a visita desta semana aos escritórios dos EUA, Tavares se reunirá inicialmente com os gerentes de primeira linha antes de formular uma estratégia até o final da semana para corrigir os rumos das operações, disse a fonte.

A receita operacional da Stellantis no primeiro semestre caiu 40%, principalmente devido ao fraco desempenho dos negócios na América do Norte, sua maior fonte de lucro. As vendas de veículos na região para as principais marcas da Stellantis, Ram e Jeep, caíram pelo menos 33% desde o primeiro semestre de 2019 até o mesmo período deste ano, de acordo com a empresa de pesquisa Cox Automotive.