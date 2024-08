Atividade empresarial da zona do euro recebe impulso com Jogos Olímpicos, mostra PMI

Por Jonathan Cable

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro mostrou uma força surpreendente em agosto, apesar de as empresas terem elevado seus preços, mostrou uma pesquisa, enfraquecendo as expectativas de mais dois cortes de juros pelo Banco Central Europeu neste ano.

No entanto, houve sinais de que o desempenho positivo pode ser temporário, com as leituras sendo influenciadas por um aumento acentuado na atividade de serviços da França devido aos Jogos Olímpicos.