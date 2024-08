BC chegou muito perto de intervenção cambial, mas concluiu que atuação seria contraproducente, diz Galípolo

"E por esses parâmetros a gente assistiu movimentos bastante relevantes, mas acho que era momento que, pela idiossincrasia, talvez uma intervenção pudesse ser contraproducente pelo sinal passado para o mercado."

O dólar passou por grande volatilidade nas últimas semanas, em meio a incertezas globais, incluindo um temor de recessão nos Estados Unidos, algo que se dissipou mais recentemente, levando a um processo de acomodação do câmbio.

Galípolo acrescentou que as reservas cambiais do Brasil fazem parte de uma conquista estrutural que dá conforto e coloca o país em posição mais favorável para enfrentar desafios.

INTERPRETAÇÃO

No que foi sua segunda apresentação do dia, na FGV, Galípolo afirmou que suas falas em evento mais cedo na PUC-RJ tinham gerado ruído de interpretação, e afirmou que não está sancionando nem as expectativas para a Selic presentes na Focus nem as precificadas na curva de juros.

"Nas repercussões (da minha fala) está dito exclusivamente que eu não estava sancionando os preços que estão na curva ou nas opções, mas minha frase foi que eu não estou sancionando nem a expectativa da Focus nem o que está na curva ou nas opções", disse.