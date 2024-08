Colheita de café 24/25 do Brasil atinge 98%, aponta Safras & Mercado

Por Marta Nogueira e Andre Romani

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A colheita de café 2024/25 do Brasil atingiu 98% do total da produção estimada até o dia 20 de agosto, um avanço de 2 pontos percentuais em relação à semana anterior, de acordo com monitoramento da Safras & Mercado divulgado nesta quinta-feira.

Este ritmo é mais acelerado do que no mesmo período do ano passado, quando 95% da colheita havia sido realizada, e está acima da média dos últimos cinco anos, que é de aproximadamente 96%, disse a Safras.