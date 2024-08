Cruise, da GM, oferecerá veículos autônomos na plataforma da Uber a partir de 2025

O aplicativo da Uber vem oferecendo carros sem motorista em Phoenix, no Arizona, em sua plataforma desde outubro do ano passado por meio de uma parceria com a Waymo, da Alphabet, que tem cerca de 700 veículos em sua frota e é a única empresa dos Estados Unidos que opera veículos autônomos que cobram tarifas.

A Cruise está tentando voltar às estradas dos EUA depois que um grande acidente em San Francisco no ano passado forçou a empresa a interromper suas operações. Neste ano, a empresa retomou os testes com motoristas de segurança enquanto trabalha para garantir às autoridades estaduais e federais a segurança de seus veículos.

Nesta quinta-feira, a Cruise concordou em fazer o recall de quase 1.200 veículos autônomos devido a problemas com frenagens bruscas, segundo o órgão regulador de segurança automotiva dos EUA, levando ao arquivamento de uma investigação sobre o caso.

A parceria da Uber com a Cruise ocorre no momento em que o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, se prepara para anunciar planos - que tinham sido adiados - para um produto de táxi-robô em outubro, em meio à desaceleração da demanda por veículos elétricos.

A comercialização de veículos autônomos tem sido mais difícil do que o esperado e levado mais tempo do que o prometido dada a sua tecnologia complexa, os seus investimentos cada vez maiores, o rigoroso escrutínio regulatório e as investigações federais.

As viagens realizadas por veículos autônomos na plataforma da Uber aumentaram seis vezes no trimestre de junho em relação ao ano anterior, apoiadas em parcerias com empresas como a Waymo e a startup para serviços de frete Waabi.