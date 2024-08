Goldman Sachs vê criação potencial de valor para CCR e Ecorodovias com leilão da BR-381/MG, mas com desafios

(Reuters) - Analistas do Goldman Sachs avaliam que o leilão de concessão da BR-381/MG marcado para a próxima quinta-feira apresenta desafios em termos de fluxo de caixa ao vencedor no curto prazo, mas implica uma criação potencial de valor de 7% para CCR e 32% para a Ecorodovias.

De acordo com Bruno Amorim e João Frizo, tanto a CCR quanto a Ecorodovias estão avaliando o pipeline de leilões promovidos pelo governo e ambas poderiam potencialmente apresentar uma proposta para este leilão, dadas as taxas de retorno atrativas e a revisão do projeto desde tentativas anteriores de leilão.

Eles relembraram que o governo teve duas tentativas de leilão para este projeto nos últimos anos, uma em 2022 e uma em 2023, que não tiveram lances de investidores.