Índices de ações da China recuam com queda de montadoras; tecnologia lidera ganhos em Hong Kong

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China caíram nesta quinta-feira, flertando com as mínimas de cinco meses, uma vez que as tensões comerciais atingiram as ações de montadoras de veículos elétricos, anulando os ganhos dos papéis do setor bancário.

No entanto, as ações em Hong Kong subiram, à medida que as bolsas regionais foram impulsionadas pelo fortalecimento das apostas de que o Federal Reserve cortará os juros no próximo mês.

O mercado em Hong Kong também foi auxiliado pelo setor de tecnologia, em meio a resultados melhores do que os esperados que impulsionaram a Xiaomi para máximas de três meses, fomentando o otimismo.