Schmid, do Fed, sinaliza mente aberta para corte de juros em setembro

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeff Schmid, uma das autoridades mais "hawkish" (favorável a juros altos) do banco central dos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira que está analisando mais de perto a dinâmica por trás do aumento da taxa de desemprego e que deixará que os dados orientem seu apoio ou não a um corte da taxa básica no próximo mês.

"Temos alguns conjuntos de dados a serem apresentados antes de setembro", disse Schmid em uma entrevista à emissora CNBC no início do simpósio de Jackson Hole, em referência à próxima reunião do Fed em 17 e 18 de setembro.

"Vale a pena examinar melhor", disse ele sobre a taxa de desemprego. "Vou deixar que os dados mostrem para onde vamos... Concordo com vários de meus pares que talvez seja necessário agir antes que a inflação chegue a 2%, mas acho que a sustentabilidade para 2% é realmente importante."