UBS BB corta recomendação de Itaú para "neutra"

"Acreditamos que a grande maioria do retorno virá dos dividendos -- yield de 16%--, enquanto a valorização do capital provavelmente será imaterial, pois não esperamos um 're-rating' significativo", afirmaram em relatório a clientes.

Por volta de 11h10, as preferenciais do Itaú recuavam 1,35%, a 36,58 reais. No mês, porém, ainda sobem 8%. No ano, valorizam-se cerca de 13%. Na semana passada, o papel atingiu topo histórico intradia, de 37,49 reais.

(Por Paula Arend Laier)