Ações europeias ficam estáveis em meio a pressão de papéis de chips antes de semana repleta de dados

As ações das empresas europeias de semicondutores caíram com o foco voltado para os resultados do segundo trimestre da Nvidia, líder em inteligência artificial listada nos EUA, que serão divulgados na quarta-feira.

O setor de tecnologia foi o que mais prejudicou o índice de referência europeu, em queda de 1%. A ASML Holding,, ASM International, e Aixtron perderam entre 1,6% e 2,7%.

Investidores aguardam dados econômicos importantes nesta semana para obter mais sinais sobre o caminho da política monetária do Banco Central Europeu, que se reunirá em 12 de setembro. Em geral, investidores precificam um corte de 25 pontos-base nos juros.

A principal divulgação da semana será a estimativa preliminar da inflação da União Europeia, na sexta-feira. Os dados de preços ao consumidor de França, Itália e Espanha, bem como de confiança industrial e econômica da zona do euro também serão divulgados ao longo da semana.

Os mercados globais também acompanharão de perto os dados do índice PCE dos EUA na sexta-feira, para obter mais sinais sobre o escopo do corte amplamente antecipado na taxa básica do Federal Reserve em setembro, depois que o chair do Fed, Jerome Powell, disse que "chegou a hora" de flexibilizar a política monetária em um discurso recente.

Em contrapartida, o economista-chefe do BCE, Philip Lane, foi mais cauteloso, dizendo que a política monetária restritiva ainda é necessária, conforme o sucesso no combate à inflação não está garantido. O diretor do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, também disse que novos cortes nos juros não seriam apressados.