Lula assina decreto que visa reduzir reinjeção de gás e aumentar oferta em novos poços

Além do gasoduto da Petrobras Rota 3, que deve entrar em operação ainda em 2024 após anos de atraso, não há outros em construção para atender campos já em operação.

A produção em campos de petróleo e gás no Brasil é regida por planos de desenvolvimento aprovados junto à ANP, que são anexados aos contratos de concessão ou de partilha de produção.

Mas o governo quer reduzir o valor do gás aos consumidores finais no Brasil, com medidas que visam aumentar a oferta do insumo, como a redução da reinjeção, cujos fatores atualmente são guiados por decisões estratégicas das empresas, segundo enfatizou uma fonte do mercado, que preferiu falar na condição de anonimato.

Segundo essa fonte, caso o governo decida forçar as companhias a alterarem seus volumes de reinjeção, o tema poderá caminhar para uma judicialização, criando um ambiente de insegurança jurídica para novos investimentos privados.

GÁS PARA EMPREGAR

O decreto ocorre após a conclusão do relatório de um grupo de trabalho do programa do governo federal Gás para Empregar, cujo texto foi publicado também nesta segunda-feira. Nele, o governo afirma que atualmente "cerca de 45% do volume de gás produzido retorna ao reservatório por reinjeção, e este constitui o principal fator de redução do gás disponível".