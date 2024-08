Atraídos por aplicativos de namoro, gays são alvos de ataques e assassinatos pelo país

Por Dani Morera Trettin

CAMBUQUIRA, Minas Gerais (Reuters) - Era 12 de junho, Dia dos Namorados. Leo Nunes, de 24 anos, havia passado alguns dias conversando com alguém que conheceu no Hornet, um popular aplicativo de namoro gay, antes de marcar o primeiro encontro no bairro do Sacomã, em São Paulo.

Uma câmera de segurança capturou o momento em que dois homens em uma moto apareceram no local onde ele estava esperando, pegaram seu telefone e o mataram a tiros.