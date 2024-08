Dólar recua ante iene e ronda mínimas frente ao euro após discurso de Powell

O euro era negociado a 1,1169 dólar, em queda de 0,20% no dia.

A libra era cotada a 1,3186 dólar, em queda de 0,23%.

Os investidores também estão atentos às consequências da escalada das tensões no Oriente Médio.

Em um discurso na sexta-feira no simpósio econômico de Jackson Hole, o chair do Fed, Jerome Powell, forneceu apoio ao início dos cortes de juros no banco central dos Estados Unidos, declarando que um esfriamento maior do mercado de trabalho no país não seria bem-vindo.

"Powell não disse nada de novo, mas validou oficialmente algumas das coisas que os mercados estavam precificando, incluindo a ideia de um corte, mudando o foco da inflação para o mercado de trabalho", disse Samy Chaar, economista-chefe da Lombard Odier.

Entretanto, ele não acredita que o dólar caia muito mais no curto prazo.