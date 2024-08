Dólar tem leve alta em meio à recuperação no exterior e espera por novos dados

No cenário nacional, o mercado acompanha pela manhã comentários do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento de comemoração dos 125 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Na agenda macroeconômica nacional, o IBGE divulgará na terça-feira os dados do IPCA-15 de agosto, um medidor inicial do comportamento dos preços neste mês.

Mais cedo, analistas consultados pelo Banco Central subiram de forma acentuada sua expectativa para o crescimento do PIB ao fim deste ano, mas elevaram novamente a projeção para a alta do IPCA em 2024, de acordo com a mais recente pesquisa Focus.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a economia brasileira é vista crescendo 2,43% ao fim de 2024, ante avanço de 2,23% na semana anterior.

Por outro lado, o Focus ainda evidenciou que o mercado subiu pela sexta semana consecutiva a projeção para a alta do IPCA neste ano, agora em 4,25%, de 4,22% há uma semana.