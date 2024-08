Mudança do foco do Fed para mercado de trabalho está concluída; agora política precisa se atualizar

Supondo-se que a inflação continue se aproximando da meta de 2%, as mudanças no mercado de trabalho determinarão a velocidade com que as autoridades se aproximarão desse nível neutro e se precisarão baixar ainda mais para restaurar o pleno emprego.

"Definitivamente, estamos esfriando, mas será que estamos esfriando a um ponto em que vamos nos estabilizar... ou isso é apenas uma parada para um esfriamento mais forte?", disse Nela Richardson, economista-chefe do ADP Research Institute, nos bastidores do simpósio.

Richardson, junto de muitas autoridades do Fed e outros presentes, argumenta que a economia continua forte e provavelmente está apenas voltando às suas tendências subjacentes -- "normalizando" os extremos da pandemia. Mas o senso de urgência em relação ao emprego tem se intensificado.

As autoridades do Fed se reunirão nos dias 17 e 18 de setembro em uma situação muito diferente daquela de apenas algumas semanas atrás, enquanto se preparam para cortar os juros e debater se o mercado de trabalho está apenas desacelerando ou se está em um precipício.

Em setembro, as autoridades atualizarão suas projeções de juros, mostrando sua percepção do ritmo dos cortes que estão por vir. Recentemente, em junho, eles ainda estavam preocupados com a inflação instável, viam a taxa de desemprego estável em 4% e previam apenas um único corte de 0,25 ponto percentual este ano.

O economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, Ian Shepherdson, que tem previsto uma queda no mercado de trabalho, classificou o tom de Powell como "surpreendente" em relação às perspectivas de junho, considerando-o como prova de que o Fed "esperou muito" para mudar.