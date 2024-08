São Martino e Raízen informam estimativas de impacto dos incêndios na produção de cana

De acordo com a São Martinho, a cana-de-açúcar atingida será processada nos próximos dias, "sem impactos significativos no Açúcar Total Recuperável – ATR em relação ao Guidance de Produção para Safra 2024/2025, mas com redução na eficiência industrial na conversão em açúcar".

A empresa estima redução de 110 mil toneladas de açúcar, que será compensada por um aumento proporcional na produção de etanol.

"Para preservar a produtividade nas safras seguintes, serão realizados 70 milhões de reais em investimentos complementares em Tratos Culturais em relação ao Guidance de Capex da Safra 2024/2025", acrescentou a São Martinho.

Também em comunicado, a Raízen informou que cerca de 1,8 milhão de toneladas de cana-de-açúcar própria e de fornecedores foram afetadas pelos incêndios. O volume representa "2% do total previsto na safra 2024/25, com base no piso da premissa de moagem total", disse a companhia.

Raízen também vai priorizar a cana afetada, conforme o comunicado. "Com essa medida, esperamos que as perdas e impactos em nossos resultados sejam imateriais", afirmou.