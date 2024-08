Dow Jones avança com apostas de corte nos juros do Fed em setembro

As chances de um corte de 25 pontos-base na taxa estão em 69,5%, enquanto as de uma redução de 50 pontos-base estão em 30,5%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"O nome do jogo é Fed. Eles fizeram o que os mercados previram, portanto, é uma boa notícia o fato de que darão início ao ciclo de afrouxamento", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital LLC.

As atenções se voltarão para as estimativas do Produto Interno Bruto dos EUA para o segundo trimestre e para os dados do índice PCE de julho, o indicador de inflação preferido do Fed, que serão divulgados ao longo da semana.

O Dow Jones subia 0,43%, a 41.353,49 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,27%, a 5.619,42 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,07%, a 17.686,82 pontos.

A maioria dos setores do S&P 500 avançava, liderada por um aumento de 1,7% nas ações do setor de energia, que atingiram a máxima de uma semana, uma vez que os preços do petróleo saltavam quase 3%.

Relatos de distúrbios na produção de petróleo na Líbia aumentaram os temores de interrupções no fornecimento do Oriente Médio, à medida que aumentam as tensões geopolíticas.