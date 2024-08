Congresso aprova retomada de empréstimos para aéreas garantidos por fundo

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira projeto que reformula a Política Nacional do Turismo e, entre outros prontos, reabre a possibilidade de empréstimos garantidos pelo Fundo Nacional da Aviação Civil (Fnac) para companhias aéreas, informou a Agência Câmara de Notícias.

Já aprovado pelo Senado e chancelado nesta quarta-feira pelos deputados, o projeto segue agora à sanção presidencial.

A conclusão da tramitação no Legislativo foi comemorada pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, por considerar que a proposta aprimora o papel do Fnac, "autorizando que parte dos recursos sejam utilizados para permitir que as empresas aéreas tenham acesso ao crédito, em condições que permitam o contínuo e necessário investimento no desenvolvimento dos negócios".