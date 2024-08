Empresários entregam recomendações de políticas públicas antes de fórum do G20 no Rio

SÃO PAULO (Reuters) - Um grupo de empresários entregou ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva0 um conjunto de recomendações de políticas públicas em preparação para a cúpula que vai reunir dirigentes das 20 maiores economias do mundo (G20) no Rio de Janeiro em novembro.

Chamado de B20, o grupo afirma ser o "mais influente" da cúpula do G20 e é formado por cerca de 1.000 empresários dos países do grupo de países e de organizações internacionais.

As propostas, 24, serão debatidas em fórum específico do B20 em outubro e são uma tentativa do setor privado de influenciar as decisões do G20. Segundo o grupo é a "primeira vez que as recomendações do setor privado são apresentadas antecipadamente à liderança do grupo (G20)".