Futuros de Wall Street oscilam pouco com mercados na espera de resultados da Nvidia

As ações da Nvidia já subiram quase 160% no acumulado do ano. Qualquer decepção em seus resultados pode prejudicar as megacaps, que têm liderados os ganhos de 2024 em meio à perspectiva de integração da inteligência artificial.

"Os mercados tiveram um desempenho moderado ontem... isso deve mudar a partir de hoje, já que temos os resultados da Nvidia, que se tornaram um evento importante por si só nos últimos trimestres", disseram analistas do Deutsche Bank.

O futuro do S&P 500 subia 0,04%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,04%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,02%.

Na frente macroeconômica, a expectativa ainda é de que o Federal Reserve reduzirá os juros em sua reunião de setembro. As chances de um corte de 25 pontos-base estão em 63,5%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

