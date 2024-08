Hyundai quer elevar em 30% vendas até 2030 com ajuda de híbridos

"Recentemente, a velocidade de conversão para veículos elétricos está diminuindo. Como resultado, a demanda por híbridos está aumentando, e os híbridos estão se tornando uma opção básica em vez de uma alternativa aos motores de combustão interna", disse o presidente-executivo da Hyundai Motor, Jaehoon Chang.

A Hyundai disse que planejava dobrar sua linha de híbridos para 14 modelos, pois espera um aumento na demanda por essa motorização, especialmente na América do Norte. A empresa não forneceu um cronograma para o lançamento dos novos carros.

A mudança da Hyundai para se concentrar mais em veículos híbridos está alinhada com as iniciativas das rivais Toyota e Ford.

Mas a Hyundai está seguindo um caminho diferente de seus pares globais, expandindo para um segmento híbrido relativamente novo chamado de veículo elétrico de alcance estendido (EREV), que é popular na China, o maior mercado automotivo do mundo, mas que ainda não ganhou força globalmente.

Um EREV usa uma bateria maior do que os híbridos plug-in e funciona apenas com eletricidade, com seu motor a gasolina servindo como um gerador para recarregar as baterias que alimentam o propulsor elétrico.

A Hyundai disse que planeja iniciar a produção em massa de modelos EREV na América do Norte e na China até o final de 2026, que oferecerão competitividade de preço em relação aos elétricos e uma autonomia de mais de 900 quilômetros quando totalmente carregados.