Ibovespa fecha acima dos 137 mil pontos pela 1ª vez com impulso de Petrobras e Itaú

No exterior, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou em queda de 0,6%, antes da divulgação do resultado da Nvidia.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subiu 1,43% e PETROBRAS ON avançou 2,27%, apesar do declínio dos preços do petróleo no exterior. Analistas do Santander elevaram a recomendação dos papéis da Petrobras a "outperform", com o preço-alvo das ações ON passando de 43 para 54 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 2,16%, com bancos do Ibovespa como um todo mostrando reação e fechando no azul. BRADESCO PN subiu 1,62%, BANCO DO BRASIL ON ganhou 0,61% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 1,09%.

- VALE ON recuou 0,72%, em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrou as negociações do dia estável, enquanto o vencimento de referência em Cingapura terminou com um acréscimo discreto.

- AMBEV ON fechou em baixa de 0,61%, após anunciar na terça-feira que o executivo Carlos Lisboa se tornará presidente da companhia a partir do próximo ano, no lugar de Jean Jereissati. Ele atualmente preside a região Middle Americas Zone na Anheuser-Busch InBev.