Operação da PF mira fintechs usadas por facções criminosas suspeitas de movimentar R$7,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Polícia Federal anunciou nesta quarta-feira operação que busca desarticular o que chamou de organização criminosa que age por meio de fintechs "hospedadas" em bancos tradicionais e que teriam movimentado 7,5 bilhões de reais.

Segundo a PF, a organização é suspeita de lavagem de dinheiro por meio de duas fintechs não identificadas "que ofereciam abertamente...contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, de forma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos".

A PF não identificou os bancos tradicionais que foram usados pelo esquema.