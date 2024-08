STOXX 600 toca pico desde julho com impulso dos setores de seguros e químico

O setor de seguros também impulsionou o índice e avançou 1,2%, depois que a Ageas, sediada na Bélgica, saltou 3,9%. Os resultados operacionais líquidos semestrais superaram as expectativas e a empresa anunciou um programa de recompra.

Os dados de confiança do consumidor da zona do euro serão divulgados na quinta-feira, assim como os relatórios de preços ao consumidor da Alemanha e da Espanha. Uma impressão importante sobre a inflação da zona do euro está prevista para sexta-feira, com investidores observando os dados em busca de mais pistas sobre a política monetária.

O Banco Central Europeu (BCE) se reunirá em setembro e os mercados precificaram corte de 25 pontos-base no juros, embora formuladores de política monetária tenham enfatizado a necessidade de os dados de inflação melhorarem.

"O mercado talvez esteja descontando excessivamente os riscos de uma inflação rígida na Europa", disse Geoff Yu, estrategista macro da região EMEA do BNY Mellon.

"Com base apenas nos comentários, o BCE está indiscutivelmente ainda mais duro, embora os preços de mercado estejam trabalhando na direção oposta, em desafio."

O setor de recursos básicos cedeu 1,2%, a maior perda em um dia em mais de três semanas, com os preços dos metais pressionados por um dólar mais forte e por preocupações com a demanda da China.