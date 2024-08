TÓQUIO (Reuters) - A Toyota Motor suspenderá as operações de todas suas 14 fábricas no Japão devido à aproximação do tufão Shanshan, da noite de quarta-feira até a manhã de quinta-feira, publicou o jornal Nikkei.

A montadora japonesa decidirá se retomará as operações das fábricas do Japão na manhã de quinta-feira, disse o Nikkei.

(Por Kantaro Komiya)