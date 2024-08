Autoridade do BCE adverte contra corte rápido demais dos juros

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) deve evitar cortar as taxas de juros muito rapidamente porque ainda não conseguiu reduzir a inflação para 2%, mesmo que essa meta já esteja à vista, disse Joachim Nagel, formulador de política monetária do BCE, nesta quinta-feira.

"Em conjunto, um retorno oportuno à estabilidade de preços não pode ser dado como certo", disse Nagel, presidente do Bundesbank, em um discurso. "Portanto, precisamos ser cuidadosos e não devemos reduzir as taxas de juros muito rapidamente".

A expectativa é de que o BCE corte os custos dos empréstimos em 12 de setembro, depois de reduzir a inflação do patamar de dois dígitos no final de 2022 para 2,6% em julho, embora não espere que o crescimento dos preços se estabilize em sua meta até o final do próximo ano.