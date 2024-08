BNDES aprova R$486,7 mi para Sigma em projeto que visa ampliar produção de lítio

Os recursos virão do Novo Fundo Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), que é gerido pelo BNDES, com orçamento de 10,4 bilhões de reais, cujo objetivo é apoiar a implantação de empreendimentos, aquisição de máquinas e equipamentos e desenvolvimento tecnológico relacionados à redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e à adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos.

(Por Marta Nogueira)