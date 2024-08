Dow Jones fecha com recorde, mas Nvidia cai após previsão de receita trimestral

Já a previsão de receita trimestral da Nvidia na quarta-feira decepcionou investidores acostumados com o fato de a fabricante de chips ter superado expectativas, com margens enormes, nos últimos trimestres.

As ações da Nvidia caíram mais de 6%, reduzindo sua alta em 2024 para 137%.

Outras ações relacionadas à IA fecharam com sinais mistos. Microsoft ganhou 0,6%, enquanto a Alphabet, proprietária do Google, caiu 0,7%.

"É muito cedo para adotar uma visão baixista sobre as empresas relacionadas à IA. Acreditamos que ainda há mais vantagens", disse Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do U.S. Bank Wealth Management. "Vemos que a revolução da IA ainda está em seus estágios relativamente iniciais, e isso é um bom presságio para os nomes da tecnologia."

O Dow Jones subiu 0,59% para 41.335,05 pontos, um recorde histórico de fechamento. O índice S&P 500 terminou praticamente inalterado em 5.591,96 pontos, um pouco abaixo de seu recorde de fechamento em julho, conforme expectativas de um corte na taxa de juros em setembro continuaram robustas.

Já o índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,23%, para 17.516,43 pontos.