Taxas futuras sobem sob influência de Treasuries, dólar e fiscal

A alta forte do dólar ante o real, pela quarta sessão consecutiva, era outro fator de sustentação da curva a termo brasileira.

Além disso, conforme o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano, as taxas eram influenciadas pela questão fiscal, em meio à possibilidade de flexibilização das regras de despesa com pessoal nos governos e à notícia de que o auxílio-gás poderá ser pago fora do Orçamento.

Na noite de quarta-feira a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar (PLP) nº 164, que retira dos limites de despesas com pessoal os gastos com terceirização e organizações da sociedade civil. Os limites atuais são de 50% da receita corrente líquida no caso da União e 60% no de estados e municípios. Na prática, o projeto permite que órgãos públicos possam gastar mais com pessoal. A proposta vai agora ao Senado.

Além disso, matéria da Folha de S. Paulo informou que uma proposta do governo Lula para turbinar o programa Auxílio Gás prevê repasse direto de recursos ligados ao pré-sal para a Caixa Econômica Federal, sem passar pelo Orçamento. A Caixa, conforme o jornal, usaria os recursos para bancar descontos no botijão de gás.

Essas notícias juntam-se à expectativa antes da apresentação, pelo governo, do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, nesta sexta-feira, com o detalhamento das despesas e das receitas para o próximo ano. O mercado estará atento aos números para avaliar se o resultado primário projetado pelo governo é compatível com a meta de primário zero estabelecida para o próximo ano.

Neste cenário, a curva a termo abriu em todos os vértices nesta quinta-feira, incluindo os mais curtos, com investidores elevando as apostas de que o BC subirá a Selic em 50 pontos-base em setembro, e não em 25 pontos-base. Hoje a taxa básica está em 10,50% ao ano.