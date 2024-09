BC vende U$1,5 bi em leilão à vista e Campos Neto atribui intervenção a fluxo atípico

O leilão ocorreu após quatro dias de forte alta do dólar à vista, que chegou a 5,6227 reais na quinta-feira, acumulando elevação de 2,61% nas últimas quatro sessões.

Em evento promovido pela XP Investimentos, Campos Neto disse que as atuações ocorrem em momentos de disfuncionalidade no mercado, indicando ainda que se for preciso fazer mais intervenções no câmbio, "assim faremos".

"A gente está tendo um movimento de fluxo atípico por um rebalanceamento de um índice... cabe ao BC mapear qual o tamanho desse desbalanceamento, quanto precisa para suprir esse fluxo que é atípico, e a gente também está olhando a diferença do que a gente entende que é um descolamento muito grande dos fundamentos, às vezes por critério de liquidez, às vezes por ruídos de curto prazo", disse.

A afirmação se deu em meio ao rebalanceamento do Morgan Stanley Capital International, um dos principais índices de referência para investidores que aplicam em bolsas de valores internacionais.

Campos Neto ressaltou que o Banco Central tem reservas suficientes para fazer intervenções cambiais quando for necessário.

Esta foi a segunda intervenção no câmbio realizada pelo BC desde o início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo a primeira no mercado à vista.