Campos Neto diz que BC fará mais intervenções no câmbio se for necessário

BRASÍLIA (Reuters) - Se for preciso fazer mais intervenções no câmbio, "assim faremos", disse nesta sexta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltando que o câmbio é flutuante e que as atuações ocorrem em momentos de disfuncionalidade no mercado.

Em evento promovido pela XP Investimentos, Campos Neto disse que a intervenção anunciada pelo BC na quinta-feira e realizada nesta manhã foi feita porque a autarquia entendeu que era necessário rebalancear o "fluxo atípico" de dólares por conta de um rebalanceamento de índice do mercado.

A afirmação se deu em meio ao rebalanceamento do Morgan Stanley Capital International, um dos principais índices de referência para investidores que aplicam em bolsas de valores internacionais.